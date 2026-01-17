Спортсмены Химок завоевали первые медали в 2026 году

Они участвовали в чемпионате Московской области. Лыжные гонки прошли 13 января, а соревнования по автокроссу — 14 января.

Медали завоевали воспитанники спортивной школы Химок по зимним видам спорта и «Дома юных техников „Интеграл“».

В лыжных гонках Владислав Быковский выиграл золотую медаль на турнире на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова, а Алена Щербакова взяла бронзу на соревнованиях в честь олимпийской чемпионки Елены Вяльбе.

На турнире по автокроссу Кирилл Барбаков выиграл золото и звание лидера этапа Первенства Москвы и Московской области, а Макар Шипицын занял почетное третье место.

Депутат Татьяна Кавторева отметила, что такие победы — это не просто награды, а важный пример для молодежи, который доказывает, что труд и талант всегда приводят к успеху. Она подчеркнула, что химкинские спортсмены задают высокую планку, и поздравила их с блестящим началом года.

Эти победы пополнили медальную копилку округа: всего с начала 2025 года местные спортсмены выиграли 1282 медали, в том числе 393 золотые.