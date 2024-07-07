Спортсмены Химок стали призерами на первенстве по водно-моторному спорту

Пресс-служба городского округа Химки
Фото: Пресс-служба городского округа Химки

Спортсмены Химок завоевали серебро и бронзу на Первенстве России по водно-моторному спорту. Соревнования «Формула Будущего» проходили в Санкт-Петербурге. В них приняли участие более 50 спортсменов.

Участие в соревновании принимали воспитанники Дома юных техников «Интеграл» под руководством тренера Владимира Выгузова. Они представляли Московскую область.

Игорь Захаров выступал в дисциплине скоростного маневрирования. В результате он выиграл серебряную медаль, а в итоговой таблице — бронзовую. Химчанин Александр Барменков завоевал бронзу в дисциплине слалома.

«Формула будущего» — это международный класс детско-юношеских соревнований на надувных мотолодках с подвесным мотором мощностью 5-8 лошадиных сил. Участники управляют судном румпельным способом. В Санкт-Петербург приехали на Первенство более 50 спортсменов из Ленинградской и Московской области, Краснодарского и Ставропольского края, а также Санкт-Петербурга.

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