Спортсмены Богородского округа победили на областном турнире по пауэрлифтингу

Сильные духом спортсмены из Богородского округа блестяще выступили на соревнованиях, проходивших 16 марта в Егорьевске. На чемпионате Московской области по пауэрлифтингу среди людей с нарушениями зрения команда Спортивной школы олимпийского резерва продемонстрировала высокие результаты и завоевала три золотые медали.

Соревнования стали настоящим испытанием для участников, которые показали невероятное упорство и целеустремленность. Светлана Ключко, Михаил Блайда и Александр Гузняев заняли первые места в своих весовых категориях. Под руководством опытного тренера Александра Сикавина спортсмены смогли отлично подготовиться к этому важному событию.

Команда продемонстрировала, что с помощью настойчивости и веры в себя можно преодолеть любые преграды. Их успех стал вдохновляющим примером для многих, напоминая о силе человеческого духа и возможностях, которые открываются перед молодежью с ограниченными возможностями.