Спортсменов из Павловского Посада пригласили поучаствовать в фестивале «Хрустальный лед»

Жителей округа приглашают продемонстрировать свои таланты на фестивале фигурного катания «Хрустальный лед». Он открыт для широкого круга фигуристов-любителей, желающих выйти на лед и показать свои умения.

Организаторы предусмотрели несколько возрастных категорий: 10–14 лет, 15–20 лет, а также 21 год и старше.

Чтобы стать частью проекта, необходимо подать заявку в установленный срок — до 15 декабря. Фестиваль будет проходить в несколько этапов. На первом, отборочном этапе, участники получат возможность выступить в одной из четырех номинаций: «Одиночное мужское катание», «Одиночное женское катание», «Танцы в паре» и «Групповое катание».

17 января пройдет гала-концерт, на котором финалисты, прошедшие все отборочные этапы, представят свои лучшие номера. Выступления конкурсантов будут оценивать Оксана Домнина, Роман Костомаров, а также художественный руководитель проекта — Илья Авербух.