Спортсменов из Павловского Посада наградили в День физкультурника

Пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад

День физкультурника отметили в Павлово-Посадском городском округе. На стадионах Павловского Посада и Электрогорска собрались спортсмены и ветераны спорта, глава округа Денис Семенов торжественно наградил их.

Глава Павловского Посада Денис Семенов поздравил в Днем физкультурника жителей и гостей округа. Ветеранам спорта, спортсменам-общественникам, тренерам и воспитанникам отделений спортивных школ он вручил награды и памятные подарки.

«С большим удовольствием мы вручили грамоты и подарки тем, кто вносит неоценимый вклад в развитие физической культуры и спорта в нашем любимом округе, кто приобщает к здоровому образу жизни подрастающее поколение, кто показывает отличные результаты и достижения», — сказал Денис Семенов.

Спортсмены состязались в футболе, стритболе, волейболе, городках, прыжках в длину, отжиманиях, гиревом спорте и других дисциплинах. Участники соревнований получили награды.

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