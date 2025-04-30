Спортсменки из Жуковского выступили на первенстве по художественной гимнастике

Воспитанницы Центра спорта «Метеор» выступили на первенстве по художественной гимнастике «Чеховская весна», завоевав ряд медалей в различных категориях. Особенно успешным стало выступление жуковчанок в групповых упражнениях.

Команда «Мечта», выступавшая по программе первого спортивного разряда, завоевала серебряные медали. В состав команды вошли гимнастки Мария Акимова, Екатерина Лазарева, Злата Зубкова, Светлана Семыкина, Аксиния Казанкина и Дарья Заводнова.

Не менее успешно выступила команда «Счастье», представлявшая первый юношеский разряд. Юные гимнастки также сумели завоевать серебряные медали. В состав команды вошли Екатерина Горбовская, Кристина Чудаева, Елизавета Семеняк, Алиса Корнейчук, Вера Мартемьянова и Вероника Осипова.

В индивидуальной программе жуковские гимнастки также не остались без наград. В категории «кандидат в мастера спорта» среди гимнасток 2012 года рождения выступила Анастасия Калинина, завоевав серебряную медаль. Полина Павлова удостоилась бронзовой награды.