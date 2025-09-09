Спортсменки из Зарайска выиграли первенство по гимнастике

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпиец» состоялось открытое первенство по художественной гимнастике, собравшее юных спортсменок из различных городов Подмосковья и соседних регионов. Зарайские гимнастки завоевали призовые места.

В турнире приняли участие спортсменки из Луховиц, Коломны, Бронниц, Орехово-Зуева и Рязани. По словам тренеров, зарайские гимнастки показали достойные результаты. Воспитанницы тренера Елены Сандрантиновой заняли призовые места в своих возрастных категориях.

«Девушки продемонстрировали хорошую технику выполнения упражнений, отточенные движения и яркий артистизм, покорив сердца зрителей и заслужив высокие оценки судей. Первые места на пьедестале почета заняли Ксения Заикина и Ксения Шмидт, продемонстрировавшие безупречное мастерство и волю к победе», — сообщила Елена Сандрантинова.

Второе место в своей возрастной категории завоевала Кира Степанова. Третьи места заняли Валерия Редкина и Татьяна Гаврилова.