Спортсменки из Зарайска победили на спартакиаде Московской области по волейболу

Подмосковье стало ареной финальных игр спартакиады Московской области по волейболу среди девушек, проводимой в рамках соревнований студенческих спортивных клубов. Кульминацией турнира стала победа зарайских волейболисток из команды «Спарта-ЗПК», которые стали чемпионками региона.

По результатам проведенной жеребьевки команды были распределены по двум группам. В группу «А» вошли команды «Спарта-ЗПК», «Раменский колледж» и «Наро-Фоминский техникум». В группе «Б» соревновались команды Ногинского филиала Госуниверситета «Просвещение», «Дмитровский техникум», «Можайский техникум» и «Щелковский колледж».

Зарайские волейболистки из команды «Спарта-ЗПК» прошли групповой этап, одержав победы над «Раменским колледжем» со счетом 2:0 и над «Наро-Фоминским техникумом» также со счетом 2:0.

В полуфинале команду «Спарта-ЗПК» ждала встреча с командой Ногинского филиала Госуниверситета «Просвещение». Зарайские волейболистки одержали победу со счетом 2:0 и завоевали право на участие в финальном матче.

Решающий поединок против «Дмитровского техникума» завершился с тем же результатом — 2:0 в пользу зарайских студенток.