Спортсменки из Видного победили на первенстве ЦФО по фигурному катанию

Воспитанницы школы фигурного катания «Bulycheva Team» из Ленинского округа завоевали золото в первенстве Центрального федерального округа по фигурному катанию в произвольной программе. Они прошли отбор на Всероссийские соревнования среди мальчиков и девочек младшего возраста «Мемориал С. А. Жука».

Анелия Файзуллина и Мирослава Лезина выступали в составе сборной Московской области. Они завоевали две золотые медали и кубки. Фигуристки занимаются под руководством заслуженного тренера России Оксаны Булычевой.

«Спорт играет важную роль в жизни наших воспитанников. Они регулярно демонстрируют выдающиеся результаты, занимая призовые места на соревнованиях в Московской области и всероссийских турнирах, а также принимая участие в Гран-при. Кроме того, они трижды становились чемпионами первенства Центрального федерального округа, всегда достойно представляя наш округ», — сказала директор школы по фигурному катанию Елена Пищулина.

В школе фигурного катания работает высококвалифицированный тренерский состав.

Анелия Файзуллина в сумме за короткую и произвольную программы заработала 207,53 балла, а Мирослава Лезина — 245,80 баллов.

В соревнованиях приняли участие около 50 фигуристов со всех регионов страны. Данное первенство Центрального федерального округа — отборочный этап на Всероссийские соревнования «Мемориал С. А. Жука», которые прйодут с 20 по 24 февраля в Республике Марий Эл.