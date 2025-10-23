Спортсменки из Серебряных Прудов выиграли турнир по плаванию

«На дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине пловцы из Серебряных Прудов показали не только впечатляющую скорость и отточенную технику, но и несгибаемый спортивный характер, демонстрируя волю к победе в каждом заплыве. Особого внимания заслужило выступление юных спортсменок 2018 года рождения», — сообщили в спортивной школе.

Алена Савинкина, тренирующаяся под руководством тренера-преподавателя Сергея Ерохина, завоевала первое место на дистанции 50 метров вольным стилем. Ее успех поддержала Анастасия Потапова, подопечная тренера Алексея Ефимова, которая удостоилась бронзовой медали на той же дистанции. Всего в рамках турнира было проведено более 112 заплывов, в каждом из которых участники боролись за призовые места и улучшение личных результатов.