Спортсменки из Щелкова выиграли турнир по софтболу

Сборная команда спортсменок из Щелкова выступила на международных соревнованиях по софтболу, проходивших в Китае. Турнир «Большой залив», организованный в городе Шэньчжэнь, собрал сильнейшие команды и женскую молодежную сборную России в возрастной категории от 14 до 18 лет.

Сборная выступала под названием «Московские искры», куда вошли воспитанницы спортивного центра города Щелково Анна Волгина и Марта Пилявска.

«Выбор именно этих двух игроков обусловлен высоким уровнем мастерства и значительным потенциалом, подтвержденным многолетним успешным участием в соревнованиях различного уровня. Наши тренера прекрасно осведомлены о возможностях наших девочек. Они видели перспективу и потенциал, который проявляют обе мои подопечные, и поэтому решили доверить им участие в столь важном событии», — сообщила тренер Анна Волгина.

Подготовка к турниру была интенсивной и потребовала полной самоотдачи.