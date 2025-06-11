Спортсменки из Щелкова стали чемпионами России по софтболу

С 2 по 8 июня в поселке Тучково прошло первенство России по софтболу среди девушек в возрасте от девяти до 13 лет. В соревнованиях приняли участие 12 команд из разных уголков страны, однако главными победителями стали щелковские спортсменки из команды «Красные Соколы» — воспитанницы спортивной школы «Старт».

В упорной борьбе они завоевали золотые медали и титул чемпионов России. «Красные Соколы» выступили на турнире на высоком уровне, уступив лишь одну игру на групповом этапе. Несмотря на это, команда проявила стойкость, мастерство и стремление к победе, уверенно пробившись в финал.

В решающем матче соперником «Красных Соколов» была сильная команда. Финал получился напряженным и эмоциональным — щелковские девушки продемонстрировали настоящий боевой дух и смогли одержать победу.

Этот успех стал результатом усердных тренировок, слаженной работы команды и тренерского коллектива. Спортсменки доказали, что даже в юном возрасте можно достигать высоких результатов и побеждать на всероссийском уровне.