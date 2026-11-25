Соревнования в рамках первенства Люберецкого округа и открытого турнира физкультурно-спортивного общества «Спартак» прошли во дворце спорта «Триумф». Участие в масштабных состязаниях приняли 500 атлетов, среди которых выступили два состава раменского клуба.

Старшая команда «Мунлайт» из Раменского боролась за награды в юношеской категории в дисциплине «чирлидинг-стант» и по решению судей заняла третье место. Младший коллектив «Мунлайт-мини» соревновался в детской группе и стал пятым по итогам всех раундов.

В личном зачете на первенстве общества «Спартак» выступила Анна Пархоменко. В дисциплине «чирлидинг-соло» среди детей спортсменка из Раменского завоевала серебряную медаль.

В групповых и индивидуальных программах девушки показали высокий уровень подготовки, слаженную хореографию и четкую технику выполнения сложных акробатических элементов.