Спортсменки из Пушкино стали призерами областного турнира по художественной гимнастике

В Люберцах прошли областные соревнования по художественной гимнастике «Осенний триумф». Воспитанницы спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» из городского округа Пушкинский под руководством тренера Ирины Лятиной выиграли несколько медалей разного достоинства.

Турнир объединил порядка 350 участниц из различных городов региона, включая Люберцы, Фрязино, Химки, Черноголовку, Балашиху, Рязань и Рузу. Спортсменки из Пушкино продемонстрировали высочайший уровень подготовки, пополнив копилку округа новыми наградами.

Мария Андронова выиграла золотую медаль состязаний, серебро досталось Елизавете Седовой, а бронза — Анне Травицкой. По программе кандидатов в мастера спорта отличились София Ворст, которая заняла почетное четвертое место, Алиса Крецу и Элина Бугаева, вошедшие в шестерку и десятку сильнейших соответственно.

Специальные призы «За волю к победе» получили Мария Дерень, Ксения Соболева и Анастасия Бойко.