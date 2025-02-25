Спортсменки из Пушкино победили во всероссийских соревнованиях по боксу

В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 90 спортсменок. Девушки из спортивной школы «Ивантеевка» завоевали несколько медалей.

Первое место соревнований заняла Ангелина Верченко. Бронзовую медаль завоевала Валерия Ветохина.

Кроме того, спортсменки приняли участие в соревнованиях по боксу общества «Динамо» среди девушек 15-16 лет в Собинке Владимирской области. Ангелина Верченко заняла второе место и получила право участия в первенстве России.

Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области сообщила, что более 240 тысяч учащихся региона проявляют интерес к занятиям спортом. Это стало возможным благодаря программе «Спорт — норма жизни», в рамках которой спортивные учреждения получают новое оборудование и инвентарь. Данная инициатива способствует привлечению подростков к активным занятиям спортом.