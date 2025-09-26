Спортсменки из Подольска стали призерами первенства мира по тайскому боксу

Соревнования проходили в Абу-Даби и собрали более 120 участников из разных стран. В составе сборной России выступали две представительницы Подольска — Арина Герасимова и Дарья Грешнова.

Спортсменки занимаются в спортивной клубе «Варяг» в Подольске, Арина Герасимова — около трех лет, Дарья Грешнова — порядка пяти лет.

«Для них это первый международный старт. Готовились они порядка двух месяцев, тренировки шли практически каждый день», — рассказал тренер клуба «Варяг» Эдмонд Цатурян.

Арина Герасимова стала серебряным призером первенства мира. Раньше она занималась гимнастикой, но тайский бокс больше пришелся по душе спортсменке. Арина планирует в будущем стать тренером и спортивным реабилитологом, чтобы все совмещать.