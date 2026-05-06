Подмосковье выиграло 5 медалей на первенстве России по гребному слалому

На первенстве России по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 24 лет, которое прошло в Окуловке Новгородской области, спортсменки из Московской области завоевали пять медалей. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В командной гонке слалом «3хК-1» среди юниорок первое место заняли Анна Васильева, Марина Новыш и Елизавета Рябикова. Они представляют областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР по летним видам спорта из Красногорска. В командной гонке слалом «3хС-1» этим же составом подмосковное трио заняло второе место.

Марина Новыш завоевала еще одну серебряную медаль в индивидуальной гонке «слалом К-1». Бронзовым призером в этой дисциплине стала Елизавета Рябикова. Еще одну бронзу команде принесла Марина Новыш в индивидуальной гонке «слалом С-1».

Первенство России по гребному слалому проходило с 29 апреля по 4 мая 2026 года на гребном канале в городе Окуловка Новгородской области в рамках федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие 241 экипаж из 16 регионов России.