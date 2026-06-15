Подмосковье выиграло 4 медали на первенстве России по прыжкам в воду

С 9 по 14 июня в Пензе прошло первенство России по прыжкам в воду среди юношей и девушек 12–13 лет. Представительницы Московской области показали выдающиеся результаты, завоевав две золотые и две бронзовые медали.

Одной из победительниц стала Виктория Базылева из Рузы. Она заняла первое место в дисциплине «вышка-выбор» (5 м, 7,5 м, 10 м), опередив спортсменок из Воронежской и Пензенской областей.

В синхронных прыжках с вышки Виктория Базылева и Мария Москвина из Электростали завоевали золото, набрав за пять прыжков 229,02 балла.

Бронзовыми призерами подмосковные спортсменки стали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. В этой дисциплине золото завоевали пензенские спортсменки, а серебро — дуэт из Санкт-Петербурга.

Еще одну бронзу в копилку команды принесли Алексей Сидоров и Федор Сальников из Электростали в синхронных прыжках с вышки (5 м, 7,5 м, 10 м).

Всего в соревнованиях приняли участие 205 юных спортсменов из 16 регионов страны. Первенство России по прыжкам в воду является одним из ключевых стартов для юных прыгунов в воду и проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».

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