Спортсменки из Подмосковья взяли 5 медалей на Кубке Поволжья по прыжкам в воду

С 1 по 4 июля в Саратове прошел Кубок Поволжья по прыжкам в воду, где представительницы Московской области показали выдающиеся результаты, завоевав пять медалей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Виктория Базылева из Рузы стала чемпионкой в прыжках с метрового трамплина среди девушек 12-13 лет. Кроме того, она завоевала серебро в прыжках с трехметрового трамплина и бронзу в синхронных прыжках с метрового трамплина в паре с Марией Москвиной из Электростали.

Еще одну серебряную медаль принесли команде Софья Кучерук и Полина Урядова (обе — из Рузы) в синхронных прыжках с метрового трамплина среди девушек 10-11 лет.

Мария Москвина также отличилась, завоевав бронзу в прыжках с вышки среди девушек 12-13 лет.

Кубок Поволжья является значимым всероссийским соревнованием для молодых спортсменов и проводится в рамках государственной программы «Спорт России».