Спортсменки из Подмосковья выступят в полуфинале чемпионата мира по боксу 14 марта

Спортсменки из Подмосковья Юлия Чумгалакова и Елена Бабичева в составе сборной России вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу среди женщин. Соревнования проходят в сербском городе Ниш с 8 по 16 марта.

Юлия Чумгалакова из Домодедова 14 марта встретится с соперницей из Узбекистана Фарзоной Фозиловой.

«Хорошая спортсменка, будем к ней серьезно готовиться», — прокомментировала спортсменка предстоящую встречу.

Елена Бабичева из Королева вышла в полуфинал, победив Меган Де Клер из Нидерландов.

«Мне трудно было подобрать к ней ключ передней рукой, задней не могла встретить. Чувствовала, что все равно выигрываю, но хотелось бы лучше отбоксировать», — поделилась подмосковная спортсменка впечатлениями после прошедшего матча.

Сегодня она встретится на ринге с участницей из Казахстана Аидой Абикеевой.

В полуфинал турнира вышли семь россиянок. Они будут бороться за призовые места в семи категориях.