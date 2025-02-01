Спортсменки из Подмосковья выступят на первенстве России по гребле

Представительницы Московской области выступят на первенстве России по гребному спорту среди спортсменов до 17 и до 19 лет. Девушки примут участие в дисциплине «гребля-индор». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Турнир будет проходить до 3 февраля в Москве. В программе соревнований — полуфинальные и финальные заезды на дистанции 1,5 тысячи и две тысячи метров среди юношей и девушек. От Подмосковья выступят Полина Белова, Софья Крутикова, Валерия Леонидова и Мария Макарова.

Напомним, первенство России организовали в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».