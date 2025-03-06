Спортсменки из Подмосковья выступят на чемпионате мира по боксу

В сербском городе Ниш с 8 по 16 марта пройдет чемпионат мира по боксу среди женщин. На соревнованиях выступят три спортсменки из Подмосковья.

В состав сборной России вошли Юлия Чумгалакова из Домодедова, Людмила Воронцова из Химок и Елена Бабичева из Королева.

«У нас правильный настрой и команда, голодная до побед. Чемпионат мира — главное событие в нынешнем сезоне, все девчонки в отличной форме», – отметила капитан команды Людмила Воронцова.

Боксерши из Подмосковья составили четверть сборной.

«Это большая ответственность. Все три спортсменки имеют большой опыт на международной арене, включая олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы»,— обратил внимание директор подмосковной СШОР по боксу Сергей Введенский.

Победительниц соревнований будут определять в 12 весовых категориях.