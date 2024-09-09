Спортсменки из Подмосковья выиграли 2 медали на соревнованиях по велоспорту

Фото: Училище олимпийского резерва №1

София Непрынцева и Алина Грамашова из Подмосковья стали призерами на всероссийских соревнованиях и первенстве России по велоспорту ВМХ фристайл-парк. Девушки завоевали золото и серебро, о чем сообщили в Минспорте Московской области.

Непрынцева представляет Училище олимпийского резерва № 1. София стала лучшей на всероссийских соревнованиях в своей возрастной категории. В тройку сильнейших вошли участницы из Москвы и Тюменской области.

Фото: Училище олимпийского резерва №1

Грамашова стала серебряным призером первенства России среди юниоров по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк. Девушка тоже тренируется в Училище олимпийского резерва № 1. На первой и третьей ступенях пьедестала расположились представительницы Санкт-Петербурга.

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