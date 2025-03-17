Спортсменки из Подмосковья выиграли 2 медали на чемпионате мира по боксу
Спортсменки из Подмосковья в составе сборной России Юлия Чумгалакова и Елена Бабичева заняли призовые места на чемпионате мира по боксу среди женщин. Соревнования прошли в сербском городе Ниш.
Юлия Чумгалакова выиграла серебряную медаль в весовой категории 48 килограммов, уступив спортсменке из Казахстана.
Третье место в категории 63 килограмма заняла Елена Бабичева. Золотую и серебряную медали завоевали ее соперницы из Казахстана и Таиланда.
В общем медальном зачете сборная России победила на чемпионате мира, получив четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
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