Спортсменки из Орехово-Зуева победили на чемпионате мира по гиревому спорту

В Узбекистане состоялось первенство мира по гиревому спорту среди юношей и девушек в возрастных категориях 14-16 и 17-18 лет, собравшее спортсменов со всего мира. Сборная команда России одержала победу в общекомандном зачете, подтвердив свой статус лидера в этом виде спорта.

В состав сборной вошли две представительницы спортивной школы «Легион», расположенной в деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа, — Юлия Карандеева и Дарья Макарова.

Девушки завоевали золотые медали в своих весовых категориях. По словам тренеров, их победа стала подтверждением высокого уровня подготовки, профессионализма и самоотдачи, успех юных спортсменок является результатом многолетних тренировок и поддержки со стороны их родных и близких.

«Я поздравляю наших девчонок с этим знаменательным событием, с заслуженной победой. Желаю им дальнейших успехов, новых спортивных достижений и неиссякаемой энергии для покорения новых вершин! Огромная благодарность их тренеру Николаю Соколову за высокий профессионализм, преданность своему делу и неоценимый вклад в подготовку спортсменок», — поделился депутат Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа Дмитрий Травкин.