Команда из Одинцова стала призером чемпионата России по пляжному волейболу

Фото: Министерство спорта МО

Седьмой этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд прошел в городе Анива в Сахалинской области. Подмосковье представляли спортсменки из клубов «Заречье-Одинцово-1» и «Заречье-Одинцово-2». Обе команды добились успеха в медальном зачете.

Чемпионат России по пляжному волейболу проходил со 2 по 4 августа. Среди женских команд в финал вышли Полина Цыганова и Елена Федчук из команды «Заречье-Одинцово-2». Спортсменки выиграли серебряную медаль, уступив первенство команде «Тулица».

Другая команда «Заречье-Одинцово-1» в составе Анастасии Барсук и Дарьи Павловой обыграла соперниц из столичной «Академии», завоевав бронзу. Призовой фонд турнира составил один миллион рублей.

Напомним, восьмой этап чемпионата России по пляжному волейболу пройдет с 8 по 11 августа в Туле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

Их привели на бойню. ВС России уничтожат всех диверсантов под Курском

Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте