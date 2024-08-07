Команда из Одинцова стала призером чемпионата России по пляжному волейболу

Седьмой этап чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд прошел в городе Анива в Сахалинской области. Подмосковье представляли спортсменки из клубов «Заречье-Одинцово-1» и «Заречье-Одинцово-2». Обе команды добились успеха в медальном зачете.

Чемпионат России по пляжному волейболу проходил со 2 по 4 августа. Среди женских команд в финал вышли Полина Цыганова и Елена Федчук из команды «Заречье-Одинцово-2». Спортсменки выиграли серебряную медаль, уступив первенство команде «Тулица».

Другая команда «Заречье-Одинцово-1» в составе Анастасии Барсук и Дарьи Павловой обыграла соперниц из столичной «Академии», завоевав бронзу. Призовой фонд турнира составил один миллион рублей.

Напомним, восьмой этап чемпионата России по пляжному волейболу пройдет с 8 по 11 августа в Туле.

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