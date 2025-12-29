Спортсменки из Одинцова стали призерами Кубка России по фехтованию

Спортсменки из Одинцова завоевали серебряную и бронзовую награды в финальный день Кубка России по фехтованию. Они показали высокие результаты в командных состязаниях.

В решающем поединке сборная «Московская область-1» уступила команде из Курской области, получив серебряные медали. За подмосковный коллектив выступали Ксения Глебова, Айла Мамедова, Лейла Пириева и Анна Соловьева. Третье место на пьедестале заняла вторая команда региона, в составе которой фехтовали спортсменки из Одинцова Арина Вольская, София Дзобаева, Милана Левчук и Стефания Часовникова.

Таким образом, по итогам всего турнира сборная Подмосковья увезла восемь наград: два золота, четыре серебра и две бронзы. Еще одно серебро в копилку региона принес шпажист Дмитрий Швелидзе. В мужской рапире команда Подмосковья получила бронзу, а Григорий Семенюк стал третьим в личном зачете.