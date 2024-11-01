Спортсменки из Ногинска стали победителями детской шахматной лиги

Воспитанницы шахматного клуба из Ногинска продемонстрировали выдающиеся результаты на турнирах по быстрым шахматам. Девочки занимаются в клубе «Белая Ладья» Районного Дома культуры.

Валерия Колесник из Ногинска заняла первое место в зачете девочек в турнире серии Chess Children Liga. Это достижение подтверждает ее мастерство и стремление к победе. Спортсменка продемонстрировала отличное знание игры и опередила опытных соперниц.

Дарья Виноградова — еще одна юная шахматистка. Она также проявила себя. Заняла первое место в зачете среди девочек и второе место в общем зачете на турнире серии Chess Plaza. Эти успехи свидетельствуют о высоком уровне подготовки наших спортсменок и их готовности к новым вызовам.

Несмотря на прекрасный результат, юные шахматистки не намерены расслабляться. Сегодня они продолжают готовиться к новым соревнованиям.