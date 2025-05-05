Спортсменки из Наро-Фоминска выиграли на первенстве Московской области по баскетболу

Соревнования проходили в Видном, участие приняли спортсменки отделения баскетбола Центральной спортивной школы № 1 Наро-Фоминского городского округа. Путь к победе включал в себя сезон из 18 игр, как домашних, так и выездных в Павловском Посаде, Электростали, Раменском, Ногинске и других городах.

Наро-фоминские баскетболистки одержали победы во всех 18 играх сезона. Первый полуфинальный матч свел наро-фоминских баскетболисток с хозяйками площадки — командой из Видного. Соперники шли плечом к плечу, не уступая друг другу ни в скорости, ни в точности бросков. В последние четыре минуты девушки сумели довести матч до победного конца, получив путевку в финал.

По словам самих спортсменок, финальная игра стала настоящим испытанием. Им противостояла команда по баскетболу из Мытищ. С первых минут баскетболистки из Наро-Фоминска захватили инициативу и не дали соперницам ни единого шанса на перехват лидерства. Девушки завершили встречу со счетом 47:25, завоевав звание чемпионов первенства Московской области.