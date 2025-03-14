Спортсменки из Можайска выступят на первенстве России по боксу

Воспитанницы секции бокса Дворца спорта «Багратион» из Можайска Надежда Журавлева и Кира Жолудева примут участие во всероссийских соревнованиях. Путевку в престижное первенство они получили благодаря победе на состязаниях Центрального федерального округа.

На предыдущих соревнованиях спортсменки из Можайска заняли первое и второе места в составе сборной команды Московской области. Теперь они поучаствуют в турнире, который состоится со 2 по 9 апреля в городе Суздаль.

Также до этого серебряным призером областного первенства стал Игорь Баранов. Он выступал в весе 48 килограммов.

Мастер спорта и чемпион первенства прошлого года Юрий Гарев победил на областном первенстве в новой для себя весовой категории 92+ килограмма. А кандидат в мастера спорта и призер первенства 2024 года Артем Гаврюченков стал бронзовым призером в весовой категории 75 килограммов.