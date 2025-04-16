Спортсменки из Можайска стали призерами соревнований по спортивной аэробике

На соревнованиях по спортивной аэробике «Весенние Ласточки», которые состоялись в Солнечногорске, воспитанницы отделения спортивной гимнастики можайского Дворца спорта «Багратион» добились впечатляющих результатов. В номинации «Группа — 5» Василиса Орлова, Виктория Лахмыткина, Виктория Митенева, Ульяна Кичатова и Светлана Горелова завоевали пять серебряных медалей.

Всего на турнире приняли участие 14 гимнасток из Можайска, выступавших под руководством тренера Татьяны Гущеваровой. Девушки представили свои сольные программы, каждая из которых была высоко оценена профессиональным жюри. Участие в этом ярком событии стало еще одной ступенью в их спортивной карьере.

Ранее можайские спортсмены уже показали себя на Чемпионате Московской области по спортивной аэробике. Александра Блазнина и София Гареева одержали победу в категории смешанных пар, завоевав золотые медали. Кроме того, Александр Блазнин занял второе место в индивидуальных выступлениях среди мужчин старше 18 лет. Это достижение позволило ему войти в состав сборной региона и получить возможность участвовать в Чемпионате Центрального федерального округа.