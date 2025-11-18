Спортсменки из Можайска стали призерами первенства мира по джиу-джитсу

В Бангкоке 14 ноября завершился масштабный чемпионат и первенство мира по джиу-джитсу. Его призерами стали воспитанницы Можайского муниципального округа.

В весовой категории до 40 килограммов бронзовую медаль завоевала Ника Нагулина. Ее полуфинальный поединок стал настоящей интригой. Ника уверенно начала и была всего в секунде от выхода в финал, ведя в счете у сильной болгарской спортсменки. Однако на самой последней секунде матча случилась обидная контратака, которая лишила нашу спортсменку победы. Но, проявив настоящий характер и силу воли, Ника не сломалась. Она уверенно выиграла свою следующую схватку и по праву завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.

Бронзовый успех Ники поддержала ее подруга по команде — Софья Аршинова, выступая в весовой категории 57 килограммов.

Девушка также поднялась на пьедестал почета, завоевав бронзу в своей весовой категории.