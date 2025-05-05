Спортсменки из Можайска победили на международном турнире по синхронному плаванию

Воспитанники Дворца спорта «Багратион» из Можайска блестяще выступили на международном турнире по синхронному плаванию «Фламинго», прошедшем в Бресте. Спортсмены продемонстрировали упорство и высокое мастерство, несмотря на различия в судейских оценках, и завоевали ряд престижных наград.

Особенно ярко отметились Виктория Акимова, ставшая чемпионкой в категории ТРОФИ Соло, Кирилл Дудин — победитель в мужском соло, а также дуэт мастеров Виктории Штаф и Софии Богомоловой, которые вернули себе звание чемпионов. Бронзовые медали в дуэтах до десяти лет заслуженно получили Полина Кустова и Дарья Никулица.

Тренерская команда Дворца спорта «Багратион» также продемонстрировала высокий профессионализм, став примером преданности и мастерства. Этот успех стал не только результатом завоеванных медалей, но и отражением личных рекордов и силы духа юных спортсменов.