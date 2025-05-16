Спортсменки из Можайска победили на открытом турнире по художественной гимнастике

Воспитанницы отделения художественной гимнастики Дворца спорта «Багратион» в Можайске добились выдающихся результатов на турнире «Cristal Soul Cup», который состоялся 10 мая в Апрелевке. София Поята заняла первое место, а Анна Попова стала второй, продемонстрировав высокий уровень мастерства, упорство и стремление к победе.

Ранее гимнастки из Можайска завоевали семь медалей на первом этапе Международной Юниады по художественной гимнастике «Маленькая принцесса». Их выступления получили высокую оценку профессионального жюри. Спортсменки успешно конкурировали с участницами из Болгарии, Армении, Киргизии, Великобритании, США и России.

Кроме того, на Открытом турнире на призы серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Яны Кудрявцевой команда можайских гимнасток завоевала внушительный комплект наград — 18 медалей: 10 золотых, пять серебряных и три бронзовых.