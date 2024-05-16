Спортсменки из Лыткарина победили в международном турнире по ММА | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 22:51 Спортсменки из Лыткарина победили в международном турнире по ММА Источник фото: Сргей Антипин

Читать 360 в

Спортсменки из Лыткарина Ирина Чернышова и Екатерина Яр победили в международных соревнованиях по профессиональным смешанным боевым единоборствам «Сибирский Легион: Ультиматум». В турнире, который прошел 15 мая в Иркутске, приняли участие спортсмены из России, Бразилии, Сербии, Азербайджана, Киргизии и Таджикистана.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Ирина Чернышова победила соперницу из Санкт-Петербурга Екатерину Алексееву в первом раунде боя.

Реклама

Екатерина Яр взяла верх над опытной спортсменкой из Новосибирска Юлией Островерховой, на счету которой уже девять побед и всего два поражения. Яр провела роковой для сибирячки удушающий захват, который позволил подмосковной спортсменке победить во втором раунде боя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».