Спортсменки из Луховиц выиграли соревнования по фитнес-аэробике

Юные спортсменки из студии фитнес-аэробики «Колибри» Центра развития творчества детей и юношества победили на турнире. Под руководством своего тренера Татьяны Тоистевой, спортсменки принесли городу целый каскад наград с нескольких конкурсов и соревнований, проходивших в разных уголках России.

Первым испытанием для спортсменок стал Открытый турнир Московской области по фитнес-аэробике, который прошел в Подольске. Это был серьезный старт, где командам «Колибри» пришлось соперничать с коллективами из таких городов, как Санкт-Петербург, Москва, Коломна, Егорьевск, Рязань, а также местными командами из Подольска, Лобни, Дубны и Ногинска. Девушки выступали в различных дисциплинах и возрастных категориях.

«Наши команды на этих соревнованиях достойно выступили и показали хорошие результаты. В упорной борьбе серебряные медали завоевали команды „Винкс“ и „Радуга“, а бронзовую награду с собой привезла команда „Рефлекс“, подтвердив высокий уровень подготовки луховицких спортсменок», — отметила Татьяна Тоистева.

Далее юные спортсменки отправились покорять Северную столицу, где приняли участие сразу в нескольких масштабных мероприятиях: Кубке Санкт-Петербурга, региональных соревнованиях «Кубок Федерации» и ежегодном Фестивале «Невская Осень». Событие в Санкт-Петербурге собрало более 400 спортсменов из 22 городов России.

Завершающим аккордом серии выступлений стал визит луховичанок в Дом культуры «Черкизово», где прошел танцевальный фестиваль «Коломна DANCE FEST 2025». Здесь команды «Колибри» соревновались в номинации «Эстрадно-спортивный танец», представив свои номера в двух возрастных категориях: восемь-12 лет и 13-16 лет. Среди участников старшей возрастной категории команда «Фреш» стала лауреатом первой степени, а группа «Трикс» завоевала звание лауреата третьей степени. Не остались без наград и самые юные воспитанницы: команда «Винкс», выступавшая в категории восемь-12 лет, стала лауреатом второй степени.