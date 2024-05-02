Спортсменки из Лобни выиграли Всероссийский турнир по аэробике | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 15:13 Спортсменки из Лобни выиграли Всероссийский турнир по аэробике Unsplash

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Спортсменки из городского округа Лобня завоевали несколько медалей на Всероссийских соревнованиях по фитнес-аэробике, состоявшихся в Нижнем Новгороде. Событие собрало свыше шестисот участников из десяти российских регионов.

В категории «Аэробика, 5 человек», первенство досталось лобненской группе «Твистер», а в номинации «Степ-аэробика» команда «Олимпик» завоевала второе место. Также «Олимпик» выиграла золото на соревнованиях по фитнес-аэробике Федерации России в категории «Танцевальная аэробика — большая группа». Подготовка девушек проходила под руководством инструктора из «Центра Физической Культуры и спорта» Лобни Ирины Беляевой.

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Отметим, что в Лобне уделяется значительное внимание развитию спорта. Так, в прошлом году на Красной Поляне после обширной реконструкции торжественно открыт обновленный стадион «Труд».

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