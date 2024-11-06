Спортсменки из Лобни выиграли медали на турнире по фитнес-аэробике

В Подмосковье прошли соревнования по фитнес-аэробике, посвященные Дню народного единства. Команды из Лобни под руководством тренера Ирины Беляевой заняли призовые места в разных дисциплинах.

Спортсменски из Лобни получили высокие оценки судей, что позволило им занять первые и вторые места в своих категориях. Турнир собрал более пятисот участников из девяти округов Московской области. Участницы выступили в дисциплинах аэробики и степ-аэробики.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки команд и пожелали им успехов на предстоящих всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Москве с шестого по одиннадцатое ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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