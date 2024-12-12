Спортсменки из Лобни стали призерами всероссийского турнира

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Лобня

Воспитанницы «Академии спорта» из Лобни показали достойный уровень на соревнованиях по фехтованию среди юношей и девушек до пятнадцати лет. Турнир проходит в Уфе с третьего по тринадцатое декабря.

Соревнования собрали более 250 сильнейших спортсменов со всей страны, сообщает телеграм-канал Федерации фехтования России. В составе первой сборной команды Московской области Дарья Кожушко и Алиса Мелишихина завоевали бронзовые медали.

Этот успех подчеркивает высокий уровень подготовки спортсменок и профессионализм их тренеров — Сергея Егорова и Маргариты Жуковой. В «Академии спорта» работают отделения по фехтованию, дзюдо, самбо, художественной гимнастике, футболу, а также группы общей физической подготовки для детей от шести до восемнадцати лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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