Спортсменки из Лобни стали призерами всероссийского турнира

Воспитанницы «Академии спорта» из Лобни показали достойный уровень на соревнованиях по фехтованию среди юношей и девушек до пятнадцати лет. Турнир проходит в Уфе с третьего по тринадцатое декабря.

Соревнования собрали более 250 сильнейших спортсменов со всей страны, сообщает телеграм-канал Федерации фехтования России. В составе первой сборной команды Московской области Дарья Кожушко и Алиса Мелишихина завоевали бронзовые медали.

Этот успех подчеркивает высокий уровень подготовки спортсменок и профессионализм их тренеров — Сергея Егорова и Маргариты Жуковой. В «Академии спорта» работают отделения по фехтованию, дзюдо, самбо, художественной гимнастике, футболу, а также группы общей физической подготовки для детей от шести до восемнадцати лет.

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