Спортсменки из Лобни стали призерами областного турнира по волейболу

Волейболистки из Лобни поучаствовали в турнире области среди девушек 2007 года рождения и младше. Они заняли третье место.

Соревнования прошли в городе Сасово Рязанской области. Побороться за первое место приехало 10 команд из Рязани, Саранска, Тамбова, Рыбинска, Сапожка, Касимова и Лобни.

Команда из Лобни забрала бронзу турнира. Девушки занимаются под руководством тренера Екатерины Душковой. Она высоко оценила игру команды.

Отметим, что развитию спорта в Лобне уделяют особое внимание. В округе работают 18 бюджетных секций, есть современная спортивная инфраструктура. Также начали строить новый большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».