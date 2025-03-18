Спортсменки из Лобни стали призерами чемпионата ЦФО по фитнес-аэробике

Чемпионат и первенство Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов по фитнес-аэробике завершились во Дворце спорта «Центральный» в Калуге. Лобненские команды достойно выступили на турнире и показали хорошие результаты.

Команда «Чайка» соревновалась в возрастной категории 11-13 лет и завоевала серебряную награду в дисциплине «Степ-аэробика». В этой же возрастной категории команда «Акварель» также стала серебряным призером, но уже в дисциплине «Аэробика 5 человек». Победу в дисциплине «Степ-аэробика» в возрастной категории 8-10 лет одержала команда «Олимпик».

Эти соревнования были контрольными стартами перед первенством России, которое пройдет в начале апреля в Москве.

В рамках турнира также проходили соревнования Федерации фитнес-аэробики России. За звание лучших боролись 23 спортсменки. Анна Черных из Лобни стала финалисткой и заняла восьмое место в «Силовой аэробике» в категории соло 13-15 лет.

Лобненских спортсменок тренирует инструктор Центра физической культуры и спорта, руководитель студии VitaFitness Ирина Беляева.