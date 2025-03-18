Спортсменки из Лобни примут участие в чемпионате России по тхэквондо

Вероника Макеева и Елизавета Кадымова блестяще выступили на чемпионате Центрального федерального округа по тхэквондо. Соревнования были отборочным этапом к чемпионату России.
Спортсменки из Лобни выиграли золотую и серебряную медали в весовой категории до 53 килограммов. По итогам турнира девушки получили путевки на чемпионат России, который пройдет в Дагестане в апреле текущего года
Еще один участник из Лобни Амир Омаев впервые участвовал в соревнованиях во взрослой возрастной категории и завоевал бронзовую награду.
Команда поблагодарила «Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам за помощь в подготовке к соревнованиям.
Ранее воспитанница школы «Центр-Восток» в Лобне Арина Чернова заняла третье место на первенстве России по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет. Она вошла в состав сборной страны благодаря высокому уровню подготовки.
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