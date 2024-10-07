Спортсменки из Лобни поучаствовали во всероссийском турнире по фитнес-аэробике

Школьницы из Лобни продемонстрировали свои умения на соревнованиях по фитнес-аэробике. Они заняли призовые места как в личном первенстве, так и в групповом.

Состязания прошли в Казани. На них команда «Чайка» из Лобни стала бронзовым призером в дисциплине «Степ-аэробика». В ней выступали девочки от 11 до 13 лет.

Спортсменки в возрасте от восьми до 10 лет из команды «Олимпик» заняли пятое место в этой же дисциплине. Та же команда заняла третье место в соревнованиях федерации фитнес-аэробики России в дисциплине «Танцевальная аэробика-большая группа».

В личном первенстве спортсменка из Лобни Антонина Калуцкая заняла пятое место в дисциплине «Силовая аэробика-соло». В ней соревновались девочки от 10 до 12 лет.

Отметим, что развитию спорта в Лобне уделяют особое внимание развитию спорта. В округе действуют 18 бюджетных секций, есть спортивная инфраструктура. Также в муниципалитете строят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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