Спортсменки из Лобни победили на открытом турнире по спортивной гимнастике

Традиционный открытый турнир по художественной гимнастике «Новогорская осень» завершился в Химках. Спортсменки из Лобни заняли первые и вторые места.

Спортивное мероприятие прошло во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер. Спортсменки 2018–2010 годов рождения и старше выступили в индивидуальной программе, а участницы 2018–2010 годов рождения и старше продемонстрировали свое мастерство в групповых упражнениях. Из городского округа Лобня в состязаниях приняли участие пять команд. В их числе и воспитанницы спортшколы «Академия спорта».

Первые места завоевали команды первого юношеского, третьего юношеского и третьего взрослого разрядов. Вторую ступеньку пьедестала заняли команды мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. К соревнованиям гимнасток подготовили тренера Светлана Кузьмина и Екатерина Агальцова.

Напомним, спортивная школа «Академия спорта» открыта в Чехове по адресу: улица Чехова, дом № 3а. В городском округе Лобня после реконструкции заработал стадион «Труд». Сегодня в муниципалитете возводят новый большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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