Спортсменки из Лобни победили в областных соревнованиях по фитнес-аэробике

В чемпионате и первенстве региона участвовали представители разных городов Подмосковья. Команды из Лобни завоевали в разных возрастных категориях и дисциплинах четыре комплекта золотых медалей.

Команда «Чайка» выступала в категории «Юноши и девушки 11-13 лет» и была лучшей сразу в двух дисциплинах: «Степ-аэробика» и «Аэробика». В этой же возрастной категории, но в дисциплине «Аэробика 5 человек» серебряную награду выиграла команда «Акварель».

Еще одна команда из Лобни «Олимпик» дважды поднималась на высшую ступень пьедестала в дисциплине «Аэробика» и «Степ-аэробика» в возрастной категории «Мальчики и девочки 8-10 лет».

Команды «ВитаStar» и «Флейм» из Лобни впервые принимали участие в областном первенстве. Девочки выступали с новыми программами и стали финалистами турнира.

В этот же день проходил Фестиваль областной федерации фитнес-аэробики, где первое место в дисциплине «Степ-аэробика — дуэт» среди спортсменов в возрасте семи-девяти лет заняла лобненская команда «Подружки».

Теперь спортсменкам, которые тренируются под руководством Ирины Беляевой, предстоят контрольные старты первенства Центрального федерального округа. Соревнования пройдут с 14 по 16 марта в Калуге.