Спортсменки из Лобни победили на всероссийском турнире по гимнастике

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Есенинская осень» состоялись в Рязани. На них успешно выступили спортсменки из Лобни.

Участницами турнира стали спортсменки из 31 региона России. Лобню на состязаниях представили воспитанницы спортивной школы «Академия Спорта».

В итоге гимнастки 2016 года рождения заняли первое место, а команда 2015 года рождения стала серебряным призером. Кроме того, команда мастеров спорта вошла в пятерку сильнейших коллективов России.

Готовили гимнасток к состязаниям тренеры Светлана Кузьмина и Екатерина Агальцова.

«Высокие результаты на Всероссийских соревнованиях подтвердили качество подготовки гимнасток в лобненской спортивной школе и уровень развития художественной гимнастики в городском округе», — отметили в пресс-службе администрации городского округа Лобня.