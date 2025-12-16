Спортсменки из Лобни победили на первенстве Дмитрова по художественной гимнастике

Турнир города по художественной гимнастике прошел в Дмитрове. На нем успешно выступили воспитанницы школы «Академия спорта» из Лобни.

Участниками соревнований стали более 200 спортсменок из разных городов Подмосковья. Сборная из Лобни заняла сразу несколько престижных позиций.

Так, первое место завоевали команда 2018 года рождения, это третий юношеский разряд, 2017 года рождения, второй юношеский разряд и сборная 2016 года рождения, первый юношеский разряд. Также команда первого разряда стала серебряным призером, а команды кандидатов и мастеров спорта заняли первые места.

Отметим, что в школе «Академия спорта» в Лобне работают как бюджетные, так и платные секции. Здесь можно заниматься не только художественной гимнастикой, но и дзюдо, самбо, фехтованием, футболом, восточными единоборствами. Также есть группы общей физической подготовки.