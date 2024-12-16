Спортсменки из Лобни победили на областном турнире по гимнастике

В Подмосковье прошло первенство по художественной гимнастике, где команды из Лобни показали отличный результат. Все пять команд спортивной школы «Академия Спорта» завоевали золотые медали в своих возрастных категориях.

Гимнастки тренируются под руководством опытных наставников Светланы Кузьминой и Екатерины Агальцовой. Этот успех стал возможен благодаря упорным тренировкам и высокому уровню подготовки девочек. Команда уже не первый раз доказывает свое лидерство на соревнованиях разного уровня, и каждый новый результат лишь подтверждает высокий уровень спортивной школы.

Лобня активно поддерживает спорт, создавая для этого все необходимые условия. В округе функционирует 18 спортивных секций, которые готовят спортсменов для участия в различных турнирах. Среди популярных видов спорта — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол и, конечно, художественная гимнастика.