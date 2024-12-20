Спортсменки из Лобни одержали победу на международных соревнованиях

Юные спортсменки из Лобни завоевали первое место на престижном турнире. Соревнования прошли в Москве и собрали участников со всего мира.

Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике и Международный чемпионат MATRESHKA FITNESS-AEROBICS CHAMP & MISHKA HIP HOP CHAMP завершились в столице. Это событие проводится в России уже третий раз и направлено на популяризацию фитнес-аэробики и развитие международных спортивных связей.

На соревнованиях команда «Гномики» из Лобни (девочки от пяти до восьми лет) стала победителем в дисциплине «Степ-аэробика большая группа». Тренирует спортсменок Ирина Беляева — инструктор по спорту «Центра физической культуры и спорта» и руководитель студии «VitaFitness».

Лобня продолжает активно поддерживать спорт. Здесь работают восемнадцать бюджетных секций, воспитанники которых регулярно показывают отличные результаты на соревнованиях различного уровня.