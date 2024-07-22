Спортсменки из Красногорска выиграли «Кубок футбольных мам» в Коломне

Фото: Сообщество "Футбольные мамы"

Команда из Подмосковья «Зоркий Красногорск» выиграла «Кубок футбольных мам». В соревнованиях, которые прошли в Коломне, приняли участие спортсменки из Москвы, Раменского, Шатуры и Брянска.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, второе место заняли спортсменки команды «ФМ Брянск», а бронзовые медали достались футболисткам из Лосино-Петровского.

Специальный приз — «Кубок Надежды» выиграла команда «Рам Мамы» из Раменского городского округа.

В ведомстве напомнили, что соревнования «Кубка футбольных мам» пройдут еще в четырех городах Московской области: Сергиевом Посаде 10 августа, Серпухове 24 августа, Дубне 7 сентября и Одинцове 21 сентября.

Турнир традиционно проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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