Спортсменки из Красногорска выиграли «Кубок футбольных мам» в Коломне
Команда из Подмосковья «Зоркий Красногорск» выиграла «Кубок футбольных мам». В соревнованиях, которые прошли в Коломне, приняли участие спортсменки из Москвы, Раменского, Шатуры и Брянска.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, второе место заняли спортсменки команды «ФМ Брянск», а бронзовые медали достались футболисткам из Лосино-Петровского.
Специальный приз — «Кубок Надежды» выиграла команда «Рам Мамы» из Раменского городского округа.
В ведомстве напомнили, что соревнования «Кубка футбольных мам» пройдут еще в четырех городах Московской области: Сергиевом Посаде 10 августа, Серпухове 24 августа, Дубне 7 сентября и Одинцове 21 сентября.
Турнир традиционно проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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